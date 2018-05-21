ترمب: الصين ستشتري" كميات ضخمة" من المنتجات الزراعية الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين إن الصين تعهدت بشراء "كميات ضخمة" من المنتجات الزراعية الأمريكية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى بشأن التعهدات المزمعة من بكين عقب محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين أجريت الأسبوع الماضي.

وكتب ترمب في سلسلة من التغريدات على تويتر "تجارة عادلة، أكثر، ستتم مع الصين!". وجاءت التغريدات بعد يوم من إعلان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين تجميد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.