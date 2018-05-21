الخارجية الصينية: بكين وواشنطن توصلتا لاتفاق بشأن عدم زيادة رسوم الواردات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن الصين والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا " لاتفاق" خلال مباحثات التجارة الحالية في واشنطن بشأن عدم زيادة رسوم الواردات وتجنب اندلاع حرب تجارية.

وأضاف المتحدث لو كانج للصحفيين في بكين" أكبر إنجاز واتفاق في هذه الجولة من المشاورات التجارية والاقتصادية بين الصين وأمريكا هى أن الجانبين أدركا أنه من الضروري التفاوض وحل المشاكل بصورة ملائمة في المجالات الاقتصادية والتجارية وتجنب زيادة الرسوم المتبادلة على المنتجات".

وقد التقى مسؤولو شؤون التجارة ومنهم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في واشنطن الأسبوع الماضي لنزع فتيل النزاع التجاري المستمر منذ شهر، الذي شهد تهديد الدولتين بفرض رسوم على الواردات من البضائع التي تقدر قيمتها بمئات المليارات.

ووافقت أمريكا على تعليق تطبيق الرسوم على بضائع صينية تقدر قيمتها بـ 150 مليار دولار، وذلك بحسب ما قالته الدولتان في بيان أمس الأول السبت. وفي نفس الوقت تعهدت الصين بتعزيز الواردات الأمريكية، خاصة في قطاعي الزراعة والطاقة والحد من العجز التجاري بين الدولتين.