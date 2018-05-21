"نفط الكويت" تدرس عروضا لتأهيل حقولها النفطية في الجنوب

أفادت مصادر نفطية بأن عدة لجان في شركة نفط الكويت تعكف حاليا على دراسة بعض العروض المقدمة من شركات عالمية، غالبيتها من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا واليابان، لتأهيل حقول نفطية في الجنوب.

وقالت المصادر، إن هناك عروضا مقدمة من شركات محلية مختصة بمعالجة التربة الملوثة، لتأهيلها بعد تعرضها للتلوث جراء الغزو العراقي، وخاصة التي تقع في جنوب البلاد.

وأضافت أن المرحلة المقبلة، وبعد الدراسات، سيتم طرح عقدين، الأول لقياس مدى وتركيز التلوث في حقول شركة نفط الكويت، والآخر لمعالجة منطقة محدودة في حقول البلاد الجنوبية.

وأشارت إلى أنه في حال وقع الاختيار على الشركات التي ستكون مؤهلة حسب الدراسات، فسيتم بعدها إخطار الأمم المتحدة، التي ستقوم برصد ميزانيات خاصة في هذا المجال، والتي تكون على هيئة منح لا ترد.