ادراج "القدية" الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية رسميا كشركة مستقلة

أُدرجت القدية الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية "التي يجري تشييدها على بعد 40 كيلومترا من الرياض" رسميا كشركة مستقلة تحت مسمى "شركة القدية للاستثمار" مما يشكل خطوة مهمة في مسيرة تطوير أولى مراحل المشروع والمقرر اتمامها بحلول عام 2022. وفي أعقاب حفل وضع خادم الحرمين الشريفين حجر أساس مشروع القدية الشهر الماضي قامت وزارة التجارة والاستثمار بإدراج وتسجيل المشروع رسميا كشركة مساهمة مغقلة تعود ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتخضع للقوانين السعودية. يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة كان قد أعلن عن إطلاق مشروع القدية في 7 أبريل 2017 كوجهة ترفيهية رائدة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عن القدية كأحد المشاريع الثلاث الكبرى في إطار رؤية 2030 لخلق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وتغطي القدية مساحة 334 كيلو متر مربع ما يعادل مساحة "عالم والت ديزني" بضعفين ونصف وبذلك سترسم القدية ملامح اقتصاد المستقبل متعدد القطاعات وتسهم في تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وستسهم القدية في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية بما يدعم استحداث قطاعات وخدمات مساندة. وعبر توفير خيار ترفيهي عالمي المستوى داخل المملكة، ستمكّن شركة القدية للاستثمار الاقتصاد المحلي من استعادة 30 مليار دولار ينفقها السعوديون سنويا على السياحة الخارجية حيث تبقى هذه الأموال داخل المملكة لإعادة استثمارها لما فيه مصلحة المواطنين.

ومن جانبه قال مايكل رينينجر الرئيس التنفيذي للقدية "يشكل هذا الإعلان خطوة مهمة في إطار انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ. وككيان يتمتع بالاستقلالية التامة سنقوم بإعداد ميزانيتنا الخاصة ونتولى مهام إدارة المشروع بالكامل. وأضاف "من خلال تأسيس شركة القدية للاستثمار سنصبح أكثر قربا من تحقيق هدفنا الرامي إلى تلبية متطلبات السوق السعودي عبر توفير مجموعة من الأنشطة الجديدة والمتميزة. تسعى شركة القدية للاستثمار إلى بناء مستقبل أفضل ومفعم بالثقافة والرياضة والترفيه والفنون لزائري المشروع الذين يشكلون حوالي ثلثي سكان المملكة ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما وسكان الرياض الذين يعيشون على بعد 40 كيلومترا من القدية ويتجاوز عددهم 7 ملايين نسمة". يذكر بأن حفل وضع حجر أساس مشروع القدية كان قد عقد في 28 أبريل 2018 وهي الفعالية التي حظيت بتشريف من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

القدية

تأسست شركة القدية للاستثمار في 10 مايو 2018 لتقود عملية تطوير مشروع القدية الذي يعد وجهة ترفيهية بارزة في المملكة ومركزا للأنشطة والاكتشاف والمشاركة. وتحظى القدية بدعم صندوق الاستثمارات العامة، وتُعد مشروعا تحويليا من المقرر تشييده على بعد 40 كيلومترا من وسط مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 334 كيلومترا مربعا.

وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بأكثر من 300 من المرافق الترفيهية والتعليمية الرائدة عبر خمسة قطاعات فريدة تركز على مدن الملاهي، وأنشطة المياه والثلوج، وعدد من المرافق الرياضية القادرة على استضافة البطولات الدولية وأكاديميات التدريب الرائدة، وحلبات السباق الصحراوية والإسفلتية لهواة رياضة السيارات، والفعاليات الخارجية والمغامرات ورحلات السفاري، وعدد من الأنشطة والفعاليات التاريخية والثقافية والتعليمية. سيضم المشروع أيضاً مجموعة من الخيارات العقارية والخدمات المجتمعية.

وستوفر القدية باعتبارها مكونا رئيسا في رؤية 2030 العديد من الفرص التي تسهم في التنويع الاقتصادي وتعزيز نوعية الحياة للمواطنين السعوديين. يقع المشروع على بعد 30 دقيقة فقط من العاصمة الرياض وقد وضع حجر أساسه في أبريل 2018 وسيتم افتتاح المرحلة الأولى في عام 2022.