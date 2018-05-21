سارة بنت خالد ترعي حفل "الكافلات" للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "انسان"

رعت الأميرة سارة بنت خالد حرم الأمير عبد العزيز بن سلمان مساء أمس حفل "الكافلات الرمضاني الرابع" للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (انسان) وذلك في فندق قصر الرياض بحضور عدد من الأميرات والكافلات والداعمات. وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم بعدها قدمت مجموعة من زهرات الجمعية نشيد ترحيبي. ثم ألقت الأميرة سارة بنت خالد كلمة شكرت فيها إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) والقائمات على تنظيم هذا الحفل الرمضاني وقالت : أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وإلى ما يحقق المزيد من النجاح لهذه الجمعية وتقديم كافة الاحتياجات لخدمة مجتمعنا من خلال دعم هذه الفئة العزيزة على قلوبنا. وأوضحت أن من نعم الله علينا في هذه البلاد المباركة، أن هيأ لنا سبحانه وتعالى سبل الخير، ويسر لنا طرق الأعمال الصالحة ومن تلك الأعمال ما تقوم به المؤسسات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والإنسانية في هذا الوطن الغالي تحت مظلة حكومتنا الرشيدة التي توجه كل اهتماماتها بالبذل والعطاء لإخواننا وأخواتنا وأبنائهم من الأسر المحتاجة وأسر الأيتام والأرامل وتقوم بالاعتناء بأوضاعهم المعيشية والصحية والثقافية والتعليمية. مبينة سموها أن كل هذا الجهد المبارك لم يكن ليتحقق لولا تعاون الجميع وتكاتفهم لرفع المعاناة عن هذه الفئات الغالية علينا من أبناء وبنات وطننا الحبيب.

وقالت الأميرة سارة بنت خالد إن هذا الدعم لجمعية رعاية الأيتام (إنسان) لم يكن من قبلنا فقط فقد شاركنا فيه محبو الخير من أهل الخير الذين دعموا الجمعية بصدقاتهم وزكواتهم وتبرعوا بالكثير والكثير من الأموال من أجل إخوانهم وأخواتهم، وأبنائهم وبناتهم من أسر الأيتام المحتاجة والفقيرة. ولا زالوا مساندين وداعمين لهذا العمل الانساني النبيل الذي يعكس صورة الترابط والتكاتف الذي يتميز به مجتمعنا. وشكرت في ختام كلمتها جميع من أسهم في إنجاح هذه الجمعيات والمؤسسات عموما لتؤدي رسالتها الانسانية الجليلة وتصبح نموذجا رائعا للعمل الخيري المؤسسي الناجح باعتبار أن الإنسان هو ركيزة التنمية المستدامة والشكر موصول على وجه الخصوص لجمعية رعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان). سائلة المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة الحرمين الشريفين ولي عهده. من جانبها أوضحت الأميرة سلطانة بنت عبدالعزيز أن الأيتام يستحقون كل دعم ومساندة والأخذ بأيديهم. وأضافت أن تبرعها ودعمها للجمعية اليوم يأتي من منطلق احساسها بالأيتام وبالمسئولية الاجتماعية، ومن المنطلق الديني والتكافل الاجتماعي الذي يحثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف.

كما ألقت مساعدة المدير العام للشؤون النسائية بالجمعية الدكتورة شعيع العتيبي كلمة رحبت فيها بالأميرة سارة بنت خالد لرعايتها الحفل. وأوضحت أن برنامج "الكافلات" ما هو إلا رافد من أهم روافد الخير لجمعية انسان، وكلنا يعلم أن العمل الخيري الإنساني والاجتماعي في جمعية انسان يحظى بكل رعاية واهتمام منذ نشأة هذه الجمعية علي يد رجل الخير والعطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ثم تضافرت جهود المخلصين لتحقيق نجاحات كبيرة في ميادين العمل الخيري من خلال رعاية الأيتام والأرامل وعلي رأسهم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ومتابعة من الأمير أحمد بن فهد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية. وشكرت الدكتورة شعيع في ختام كلمتها راعية الحفل والحضور والجهات الداعمة. ثم قدمت مجموعة من زهرات جمعية انسان لوحة وطنية تفاعل معها الحضور كما عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الجمعية. بعدها كرمت الأميرة سارة بنت خالد الداعمين لأعمال الجمعية.

فيما كرمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (انسان ) الأميرة سارة بنت خالد علي دعمها السخي للجمعية وتبرعها بقصرها للجمعية وكرمت كذلك الأميرة سلطانة بنت عبد العزيز لتبرعها السخي لدعم أعمال الجمعية. بعدها فتح باب التبرعات حيث تبرعت راعية الحفل الأميرة سارة بنت خالد بمبلغ مليون ريال كما تبرعت الأميرة سلطانة بنت عبد العزيز بمبلغ 300 ألف ريال فيما توالت التبرعات النقدية وتبرعات كفالة الأيتام. وفي ختام الحفل افتتحت الأميرة سارة بنت خالد "معرض الموهوبات" الذي اشتمل على العديد من المعروضات. كما استمعت سموها والحضور إلي بعض القصائد والأناشيد من الموهوبات في المعرض.