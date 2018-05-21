3 آلاف زيارة على منافذ بيع الأجهزة للتحقق من التزامها بمواصفات "كفاءة الطاقة"

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار زيارات تفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة على منافذ بيع (المكيفات، الغسالات، الثلاجات والمجمدات) للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمقاييس السعودية لبطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية. ونفذت الفرق 3135 زيارة لمنافذ البيع تم خلالها رصد 85 منشأة مخالفة وتنوعت المخالفات ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتج أو وجود البطاقة القديمة فضلاً عن جودها بشكل غير واضح للمستهلك وكذلك وضع البطاقة في المكان الغير صحيح إضافة إلى عدم مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس السعودية.

وتأتي هذه الجولات التفقدية في إطار جهود موسعة تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة تحت مضلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاق٬ حيث ينفذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الجمارك السعودية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.