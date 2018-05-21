مشروع ضخم للطاقة الشمسية المركزة

بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات أخيرا فسيتم تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة CSP في دبي بتكلفة تبلغ 14.2 مليار درهم. وأشاد الشيخ محمد بن راشد ــ نائب رئيس دولة الإمارات العربية وحاكم دبي ــ بإطلاق مشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم الذي يعد علامة بارزة في طموح الإمارة ومسعاها لتوليد 75 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.

ومن المقرر أن تنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي هذا المشروع الذي يعد أكبر مشروع في موقع واحد في العالم الذي سيولد 700 ميجاواط من الطاقة عند الانتهاء من تشييده. وسيستخدم في تنفيذ المشروع نموذج منتج الطاقة المستقل IPP، وسيتضمن أطول برج شمسي في العالم بطول 260 مترا، وسيتم إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار درهم لتمويل خطة المشروع.

وسيتم تخصيص مبلغ 500 مليون درهم كجزء من المشروع لأعمال البحث والتطوير في مجال الشبكات الذكية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة على مدى الفترة المقبلة. يأتي هذا المشروع كجزء من تنفيذ المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وكدعم للأهداف النهائية لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وتعليقا على المشروع قال الشيخ محمد بن راشد: "لقد نجحت دولة الإمارات في بناء نموذج عالمي للاقتصاد الأخضر يقوم على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، مدعوما بخطط عمل واضحة تسهم في ترسيخ أسس هذا النموذج وتطويره وفق أرقى المعايير لتحقيق أعلى استفادة في هذا المجال، مع الاستثمار في تعزيز بنيته التحتية وبناء القدرات وتدريب الكفاءات الوطنية المتخصصة".

وأضاف: "إن تنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة يؤكد ريادة الإمارات على الساحة العالمية في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ويعزز مكانتنا في صدارة الدول الأكثر تقدما في هذا المجال، ونحن ماضون في تنفيذ المشروعات التي تترجم توجهات التنمية الشاملة في دولتنا وتدعم الأهداف الطموحة التي وضعناها للمستقبل وبدأنا في تنفيذها من اليوم".

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع شمسي في موقع واحد في العالم.

وكشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن الانتهاء من ترسية عقد مشروع الطاقة الشمسية المركزة CSP بنظام المنتج المستقل. كما أنها تضمن تحقيق أدنى سعر تكلفة للطاقة بقيمة 7.3 سنت أمريكي للكيلووات ساعة، في حين يجري العمل على توقيع اتفاقية شراء الطاقة وإتمام ترتيبات التمويل للمشروع الذي سيتم تدشينه على مراحل بدءا من الربع الأخير من عام 2020.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تأتي ترسية هذا المشروع الاستراتيجي انسجاما مع رؤية الشيخ محمد بن راشد في تعزيز الاستدامة وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 7 في المائة من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2020، و25 في المائة بحلول 2030، و75 في المائة بحلول 2050".

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل IPP، حيث سيتم توليد ألف ميجاواط بحلول عام 2020، وخمسة آلاف ميجاواط بحلول عام 2030.

إن الهدف الأسمى لدولة الإمارات العربية هو التنمية المستدامة التي تحافظ على بيئة نظيفة للأجيال القادمة وتجعل من البلاد عاصمة جديدة للطاقة المتجددة. وتشمل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 خمسة مسارات رئيسة هي: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة.