وزير الإسكان تحت قبة مجلس الشورى .. 15 رمضان

يحضر ماجد الحقيل وزير الإسكان، جلسة مجلس الشورى العادية الـ 42 من السنة الثانية لدورته السابعة، التي ستعقد في 15 رمضان الجاري، وذلك بناء على طلب من المجلس.

وسيجيب وزير الإسكان خلال الجلسة على أسئلة أعضاء المجلس بشأن برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، فيما سيستمع أعضاء المجلس لشرح خطط ورؤى الوزارة للمرحلة المقبلة.

ورحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون في طرحها على وزير الإسكان.