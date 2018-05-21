«نمو» تصعد 2 % وسط ارتفاع قيم التداول 300 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2 في المائة؛ لتغلق عند 3111 نقطة رابحة 60 نقطة. وارتفعت قيم التداول 300 في المائة بنحو مليون ريال؛ لتصل إلى 1.4 مليون ريال، بمعدل 9.8 ألف ريال للصفقة. وزادت الأسهم المتداولة 297 في المائة بنحو 67 ألف سهم؛ لتصل إلى 89 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.54 في المائة. أما الصفقات، فتراجعت 11 في المائة بنحو 19 صفقة؛ لتصل إلى 145 صفقة. وتصدر سهم "ريدان" الأسهم ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة؛ ليغلق عند 15.20 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 3.3 في المائة؛ ليغلق عند 31 ريالاً، وحل ثالثاً "ثوب الأصيل" بنسبة 2.1 في المائة؛ ليغلق عند 63 ريالاً. بينما تصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 1.7 في المائة؛ ليغلق عند 25.80 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 0.25 في المائة؛ ليغلق عند 11.96 ريال.

وكان الأعلى تداولاً "ريدان" بقيمة 392 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 376 ألف ريال، وحل ثالثاً "باعظيم" بقيمة 244 ألف ريال.