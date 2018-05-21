الأسهم السعودية تستقر عند 8018 نقطة والسيولة عند أدنى مستوى في 6 أشهر

استقرت الأسهم السعودية دون تغير يذكر، حيث أنهت جلسة أمس بمكاسب نقطة واحدة لتغلق عند 8018 نقطة. يأتي الارتفاع الطفيف مع تراجع في السيولة بنسبة 5 في المائة لتصل إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 2.6 مليار ريال. وتباين أداء القطاعات والأسهم يحد من تحرك السوق في اتجاه واضح، وفي جلسة أمس حاولت السوق للمرة الثانية خلال أسبوع العودة فوق متوسط 21 يوما وفشلت، حيث كانت أعلى نقطة عند 8060 نقطة بينما المتوسط عند 8041 نقطة وجاء الإغلاق دونه.

واستمرار الإغلاق دون المتوسط يظهر ضعف قدرة السوق في الدخول في موجة ارتفاع ومع استمرار هذا الضعف سيتجه المتعاملون إلى البيع لوقف الخسارة أو التخارج، ما يزيد من الضغوط البيعية. وتجاوز السوق منطقة المقاومة 8040-8100 نقطة سيعيد شهية المخاطرة، ما يدفعها إلى مستويات أعلى، بينما الدعم عند 7940 تليها 7810 نقاط.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8016 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8060 نقطة رابحا 0.54 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8005 نقاط فاقدا 0.14 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8018 نقطة رابحا نقطة واحدة. وتراجعت السيولة 5 في المائة بنحو 135 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 34 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 9.4 مليون سهم متداول لتصل إلى 117 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 7 في المائة بنحو 4.8 ألف صفقة لتصل إلى 77.4 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 0.4 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 9 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 685 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 643 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 16 في المائة بقيمة 420 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر سهم "تهامة للإعلان" الأسهم ارتفاعا بالنسبة القصوى ليغلق عند 49.70 ريال، يليه "الباحة" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 21.92 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 8.5 في المائة ليغلق عند 13.57 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "بدجت السعودية" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 33.91 ريال، يليه "ولاء للتأمين" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 31.47 ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بنسبة 1.89 في المائة ليغلق عند 46.81 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 303 ملايين ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 257 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 8 في المائة بقيمة 215 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية