إخماد حريق بأحد المستودعات في جمرك البطحاء

تمكنت فرق الدفاع المدني , اليوم , من إخماد حريق اندلع بأحد المستودعات في جمرك البطحاء .

وأوضحت الجمارك السعودية أنه في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، تصاعد دخان من أحد المستودعات في جمرك البطحاء ، وتم على الفور إبلاغ الدفاع المدني في المنفذ، وإخلاء الساحات الجمركية من الشاحنات والمركبات , مشيرة إلى أنه تم حصار الحريق في المنطقة التي اندلع فيها، والتي تحتوي على محجوزات متنوعة من دهانات وزيوت وملابس وبطاريات ورولات مناديل ورقية ومحركات وشاحنات وسيارات مصادرة .

وبينت الجمارك أن فرق الدفاع المدني في كل من البطحاء وسلوى وثلاثة فرق من الأحساء وفرقة إطفاء من مهبط حرس الحدود في المنفذ باشرت الحريق حيث تمت السيطرة بفضل الله على الحريق .

وأكدت أن الحريق لم يؤثر على الحركة التجارية في أقسام الجمرك كافة بما في ذلك قسم الصادرات، وتم احترازيًا ولبضع ساعات إيقاف حركة الوارد والترانزيت، كما أنه لم يؤثر على حركتي القدوم والمغادرة في قسم الركاب حيث تسير الأمور بشكلها الطبيعي والمعتاد ، علمًا بأن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب ذلك .