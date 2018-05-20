سقوط ذراع رافعة داخل المسجد الحرام في منطقة عمل غير مخصصة للصلاة

قالت إمارة منطقة مكة المكرمة اليوم إن ذراع رافعة متحركة سقطت داخل منطقة في المسجد الحرام. وكشفت الإمارة في توضيح لها على موقع تويتر أن الموقع الذي شهد الحادثة مخصص للعمل وليس للصلاة ولا يضم مسارا للمعتمرين والزوار.