مؤشر بورصة مصر الرئيسي يتراجع بنسبة 0.56%

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق العربية والمصرية قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد الأجانب.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 57ر0% مسجلاً 07ر16782 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 17ر0% ليصل إلى 67ر853 نقطة.

أما مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا فأضاف 08ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 25ر2183 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 9ر1 مليار جنيه ليصل إلى 4ر946 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 3ر559 مليون جنيه.