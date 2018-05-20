3 مصادر أوروبية تنفي أي نية لاتفاق نووي جديد مع إيران

نفت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي الأنباء التي أفادت بأن الدبلوماسيين الذين سيجتمعون في فيينا يوم الجمعة، لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب واشنطن، سيناقشون اتفاقا جديدا يعرض على إيران مساعدات مالية مقابل تقديم تنازلات.

وذكرت صحيفة ألمانية اليوم الأحد أن دبلوماسيين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا سيجتمعون في العاصمة النمساوية لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

لكن ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي كانت قد شاركت في المفاوضات التي حاولت إثناء ترامب عن الانسحاب من الاتفاق النووي قالت لرويترز في وقت لاحق اليوم الأحد إن هذه الأنباء غير صحيحة.