"الإسكان": حجز 1000 وحدة سكنية من مشروع "تلال الغروب" في جدة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم عن اكتمال حجز 1000 وحدة سكنية تمثل المرحلة الأولى من مشروع "تلال الغروب" الواقع في حي الأمير فواز بمحافظة جدة، مبيّناً أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع وستكون متاحة للحجز أمام المواطنين المستفيدين الذين تم التخصيص لهم ضمن برنامج "سكني" وذلك اعتباراً من اليوم الأحد.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير الذي يشهده المشروع أدى إلى رفع الطاقة الاستيعابية بهدف انهاء إجراءات أكبر عدد من المستفيدين، لافتاً إلى أنه ولضيق الوقت خلال شهر رمضان المبارك فإنه سيتم استقبال وخدمة نحو 300 مواطن يومياً، وذلك خلال ساعات عمل المعرض من التاسعة مساء وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

ودعا السويلم كافة مستفيدي الدعم السكني في محافظة جدة إلى الدخول إلى حساباتهم عبر بوابة الإسكان وتسجيل مواعيدهم في هذا المشروع لتتم خدمتهم بشكل أفضل، مؤكداً حرص الوزارة على تسهيل إجراءات المواطنين وتقديم الخدمات المناسبة لهم بكل يسر وسهولة.

ويقع مشروع "تلال الغروب" على أرض وزارة الإسكان في حي الأمير فواز بمحافظة جدة، بمساحة 1.3 مليون، ويوفر أكثر من 6900 وحدة سكنية من نوع شقة عن طريق تحالف سعودي صيني، من خلال شركة ساني العامرية، التي ستبدأ العمل على تنفيذ المشروع بعد اكتمال حجوزاته، وتتنوع الخيارات التي يقدمها المشروع من خلال توفير 4 نماذج للوحدات السكنية تصل مساحاتها إلى 256 مترا مربعا من نموذج "شقة ديبلوكس" مكونة من طابقين، وتبدأ أسعار الوحدات السكنية من 250 ألف ريال.

ويتميز المشروع بتكامل البنية التحتية، وتوفير مواقع مخصصة للعديد من المرافق العامة والترفيهية، إضافة إلى تخصيصه مواقع للجهات الخدمية تشمل التعليمية والصحية وغيرها، إضافة إلى تخصيص العديد من المواقع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما سيتم تشييد مواقع تجارية على أرض المشروع تشمل مجمع تجاري "بوليفارد" على أحدث المعايير العالمية.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة "ساني العامرية" بندر بن محمد العامري أعلن عن إطلاق تحالف سعودي صيني مع شركة "ساني" الصينية لتنفيذ هذا المشروع، مبيّناً أن هذه الشراكة تهدف إلى الاستفادة من التجارب العالمية وتوظيفها لخدمة المواطنين من خلال جلب أفضل التقنيات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن شركة "ساني" الصينية تُعد من ضمن أفضل ثلاث شركات على مستوى العالم في مجال تقنيات البناء، كما أن لها العديد من التجارب العالمية الناجحة كان آخرها بناء 50 ألف وحدة سكنية في ماليزيا خلال 24شهراً، مبيّناً أن ذلك ما تسعى "ساني العامرية" إلى تنفيذه في مشروع تلال الغروب.