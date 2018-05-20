انتقادات وملايين المشاهدات لفيديو سخرية سامسونج من آيفون

أطلقت شركة "سامسونج"، يوم الخميس، مقطعا إعلانيا مثيرا للجدل يسخر من أحد هواتف "آيفون" التي تصنعها شركة "أبل" المنافسة ويقلل من شأن جودتها.

ويُظهر المقطع هاتف "جالاكسي إس 9" ذا أداء سريع، فيما يبدو هاتف "آيفون 6" بطيئا بصورة لافتة، لكن هذا العمل ليس الأول من نوعه، إذ سبق للشركة الكورية الجنوبية أن طرحت إعلانات مماثلة.

وتعرض الإعلان لانتقادات، على اعتبار أنه اعتمد على التضليل، إذ قارن هاتفا طرحته سامسونغ سنة 2018 مع هاتف "آيفون 6" الذي طرح في 2014، عوض أن يعقد مقارنة مع "آيفون X" أو "آيفون 8".

وبحسب "سكاي نيوز ظهر في أحد مشاهد الإعلان، مجموعة من المسافرين وهم يستعدون للركوب في الطائرة، فتتأخر حاملة هاتف "آيفون 6" في إبراز بطاقة الإركاب الإلكترونية بينما تفعل مستخدمة "سامسونج" ذلك بكل سرعة.

وحاولت "سامسونج"، في إعلانات سابقة، أن تبرز عيوب "آيفون X" بالإشارة إلى عيوب السماعات وتأخر "أبل" في كل من ميزات الشاشة والبطارية ومقاومة الماء.