رحيل رئيس مجموعة "إل.جي." عن 73 عاما

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بوفاة كو بون مو رئيس مجموعة "إل.جي." العملاقة عن عمر ناهز 73 عاما.

وتوفي "كو" في ساعة مبكرة من صباح اليوم بحضور أسرته.

تجدر الإشارة إلى أن "إل.جي." هي رابع أكبر مجموعة في كوريا الجنوبية وتشتهر حول العالم بشركة "إل.جي. للإلكترونيات" التابعة لها والمتخصصة في الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية.

وخضع كو، الذي قاد المجموعة على مدار 23 عاما، للعديد من العمليات الجراحية في المخ خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان قد تسلم رئاسة الشركة عام 1995 من والده كو جا كيونج وحولها إلى اسم معروف دوليا. وتمتلك الشركة أعمالا في مجال شاشات العرض والكيماويات والاتصالات.

وخلال مرضه، سلم كو الإدارة اليومية لأعمال المجموعة إلى شقيقه كو بون جو. ورغم ذلك، فمن المتوقع أن يخلفه ابنه بالتبني كوك كوانج كو في رئاسة المجموعة بعد وفاته.

ولم يتم إصدار أية بيانات رسمية على موقع الشركة أو حسابيها على موقعي فيسبوك وتويتر.