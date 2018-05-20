"سامسونج" توسع نطاق عمل المساعد الذكي "بيكس باي"

أضافت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية "سامسونج إلكترونيكس" المزيد من الوظائف إلى المساعد الذكي الخاص "بيكس باي" الذي يعمل مع أحدث هواتف "سامسونج" الذكية، بحيث يمكن للمستخدم التحكم في الفرن المنزلي أو المكنسة الكهربائية الآلية عند بعد باستخدام الأوامر الصوتية في الهاتف الذكي. وبحسب موقع "زد.دي نت" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن "سامسونج" أضافت تكنولوجيا المساعد الذكي الصوتي إلى المكانس الكهربائية الآلية والأفران التي تنتجها الشركة خلال العام الحالي. كما ستتيح هذه الخاصية المعروفة باسم "بيكس باي فويس" للمستخدم إصدار أوامره الصوتية للتحكم في أجهزة المنزل المزودة بتكنولوجيا الذكاء الصناعي، وهو ما يعني إمكانية استخدام "بيكس باي" وقف عرض فيلم "الفهد الأسود"، ثم البدء فى تنظيف غرفة المعيشة باستخدام المكنسة. يذكر أنه تم تقديم تطبيق المساعد الذكي "بيكس باي" لأول مرة مع الهاتف "جالاكسي إس8" من سامسونج عام .2017 ومنذ ذلك الوقت تضيف "سامسونج" هذه التقنية أيضا إلى الأجهزة المنزلية التي تنتجها مثل الثلاجات وأجهزة التلفزيون في محاولة من جانبها لمنافسة التطبيقات الأخرى الأوسع انتشارا مثل "جوجل أسيستنت" و"كورتانا" من "مايكروسوفت" و"أليكسا" من "آمازون" و"سيري" من "آبل". وتعتزم "سامسونج" إضافة المساعد الرقمي "بيكس باي" إلى كل أجهزتها المنزلية الذكية التي تنتجها بحلول .2020