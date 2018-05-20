مغردون: تنوع أساليب الخونة ووحشية جرائمهم لن تزيد المملكة إلا قوة

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخبر قبض أمن الدولة على سبعة أشخاص متورطين في التعامل مع جهات خارجية بهدف ضرب الاستقرار الداخلي، مشددين على أن خيانة الوطن أعظم وأقبح جريمة يمكن أن يقوم بها إنسان، وأن الخونة لا وطن لهم.

وأكد مغردون شاركوا في منصة "تويتر" أن خيانة الوطن جريمة لا تغتفر ومن يقدم عليها يستحق أقسى العقوبات، خاصة من يضعون أياديهم في أيدي العابثين المفسدين ويعينونهم على العبث بمقدرات بلدهم وزعزعة استقراره في سبيل أفكار متطرفة منفصلة تمس بأمن الوطن وغايتها زعزعة الحكم ومخالفة ولاة الأمر.

وأشاروا إلى أن تنوع أساليبهم، واختلاف أشكالهم، ووحشية جرائمهم لن تزيد المملكة وشعبها إلا قوة في التصدي لجرائمهم، والوقوف صفا واحدا مع المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب والجماعات والأحزاب الإرهابية المحظورة.

وأشادوا بيقظة رجال الأمن في كشف هذه المخططات الإجرامية، مؤكدين أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية لحفظ الوطن، انطلاقا من شعار "الأمن مسئولية الجميع"، مؤكدين أن المواطن يثبت تمتعه بالحس الأمني والوعي في أوقات الأزمات وأنه خير عون للأجهزة الأمنية ورجالها.

وقال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، في تغريدة له، "بحمد الله هذا وطن طيب الثرى، مهد الرسالة، واضح الرؤية، كريم الشعب، شامخ القيادة، فعلى رسلكم أيها المتآمرون على بلادنا أينما كنتم. إن الذي تطلبونه بعيد المنال، فإن دونه حفظ الله ثم شموخ القيادة وآساد الرجال. جزى الله رئاسة أمن الدولة عن الأمة خير الجزاء".

وشاركه الرأي الدكتور راشد الزهراني مضيفا، "هذه البلاد مستهدفة في دينها وأمنها ووحدتها، ولكن يقظة رجال أمننا بالمرصاد لكل معتد وخائن، حفظ الله بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار، شكرا رئاسة أمن الدولة".

وقالت أروى القصير، في تغريدة لها، "لا مجال للتآمر على أمن هذا الوطن، وزعزعة استقراره، بالتواصل والتخابر مع الجهات الأجنبية وطعن الوطن في خاصرته، فحفظ النظام العام وتحقيق الأمن الوطني واجب على الجميع لا يجوز لأحد التراخي عن أدائه أو التقصير فيه".