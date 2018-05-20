قطاع الدفع الرقمي يتجه لتحقيق مزيد من النمو بدعم شركات التكنولوجيا المالية

أكد محللون اقتصاديون أن قطاع الدفع الرقمي وصناعة التكنولوجيا المالية في المملكة يسير نحو مزيد من النمو الهائل، خاصة بعد إطلاق مبادرة "فنتك السعودية"، مبينين أن القطاع المالي سيشهد تأسيس فرص استثمارية عديدة بين شركات التكنولوجيا المالية والمصارف.

وتوقعوا أن تشهد المدفوعات الرقمية في المملكة مستقبلا واعدا في إطار تعاون مشترك بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية.

وقال محمد الضحيان، محلل اقتصادي، إن أمريكا والصين تعدان رائدتان في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تعكفان على الابتكارات التكنولوجية لإحداث تحول جذري في قطاع المدفوعات الرقمية وازدهار الخدمات المصرفية عبر الأجهزة الذكية والعمل على تطوير مستقبل المعاملات المصرفية والمدفوعات المصرفية والمالية دون التخلي عن المدفوعات التقليدية.

وأفاد بأن أهمية التكنولوجيا المالية تكمن في مواكبة التغير السريع في متطلبات المستهلكين وقطاع الأعمال المرتبطة بالخدمات المصرفية عبر الأجهزة الذكية وتحقيق تنافسية في مجال خدمات الدفع لخدمة المستهلكين وتعزيز أداء منظومة الشمول المالي في مرحلة تجميع قاعدة بيانات وتعزيز دور الهواتف الذكية.

وأشار إلى أن "فنتك السعودية" يسهم في وجود عديد من الفرص الاستثمارية بين شركات التكنولوجيا المالية في المملكة عبر التعاون مع المصارف، لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتطوير المعاملات المالية غير النقدية، إضافة إلى تحقيق الاندماج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي. من جهته، قال حسام الغامدي، محلل اقتصادي، "لابد من العمل على تعزيز التعاون في مجال الابتكارات التكنولوجية لتطوير قطاع المدفوعات الرقمية ‏والتطوير ‏المستمر للخدمات المصرفية والمالية والابتكارات المالية، الذي يعتمد على الاستخدام ‏المتنامي للبيانات الكبيرة لتعزيز الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي، وتطوير الخدمة والتنسيق مع كافة أطراف المنظومة، وتذليل العقبات أمام صناعة المدفوعات الإلكترونية، وإتاحة الفرصة لشركات الاتصالات لتقديم الخدمات المصرفية الرقمية ونشر فكرة السداد والتحصيل الإلكتروني".

وبين أن أغلب دول العالم تتسارع نحو التحول الرقمي، من خلال زيادة الربط التقني عالي السرعة لتطبيق السداد السريع والسهل للمدفوعات عبر الهواتف الذكية، حيث تم تمهيد الطرق أمام نظم المدفوعات الرقمية، لإحداث التحول في إجراء المعاملات عبر جميع القطاعات الرئيسة لتعزيز النمو والتوسع في مجال التقنيات المالية.

وأكد أن التكنولوجيا المالية أو "فنتك" تعد صناعة مكونة من شركات تعمل على تسخير التكنولوجيا لخدمة قطاع المدفوعات وشركات التكنولوجيا المالية.

بدوره، أوضح حسين الرقيب، محلل مالي، أن استخدام التقنية المالية يسهم في تخفيض استخدام الأموال النقدية في تسديد المدفوعات المتزايدة، مبينا أن التقنية تقدم حسابات تحت الطلب ومنتجات استثمارية وادخارية بجانب القروض والتسهيلات وخدمات تحويل الأموال.

وقال إن الحكومات تعمل على إنشاء خدمات مترابطة لحماية المستهلك في عدد من الأسواق، لافتا إلى زيادة نسبة سداد المدفوعات الحكومية وغيرها، وعمليات التمويل الرقمية عالميا.

وأشار إلى أن الهند استحدثت نظاما اقتصاديا رقميا واسع النطاق، لتنفيذ المدفوعات الحكومية عبر قنوات رقمية، إضافة إلى إدماج مختلف مقدمي الخدمات المالية في نظام دفع موحد.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد أطلقت، أخيرا، مبادرة "فنتك السعودية" بهدف دعم منظومة التقنية المالية للنهوض بالمملكة لتصبح مركزا للتقنيات المالية يحتضن منظومة مزدهرة ومسؤولة تشمل المصارف والمستثمرين والشركات والجامعات ومؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الشمول المالي وزيادة التعاملات المالية الرقمية، ويأتي ذلك انسجاما مع "رؤية المملكة 2030" في دعم ريادة الأعمال وتعزيز تقنية الخدمات المالية.

وتهدف مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال المبادرة إلى النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتوليد فرص العمل، حيث تقوم المبادرة على تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها: إطلاق النسخة الأولى من منظومة التقنيات المالية في المملكة وتثقيف الأفراد وإلهامهم لتطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال التقنيات المالية، ودعم المصارف المحلية وشركات التقنيات المالية العالمية والشركاء لإقامة فعاليات متنوعة في مجال التقنيات المالية داخل المملكة.

ومن المقرر أن تنفذ "فنتك السعودية" خلال الفترة المقبلة عددا من الورش والأنشطة التثقيفية والتوعوية التي تستهدف طلاب الجامعات والمستثمرين والشركات والمصارف للتعريف بالمبادرة ومدى إسهامها في إحداث نقلة نوعية في تقديم خدمات التقنية المالية، وتهدف المبادرة إلى جعل المملكة وجهة رئيسة للتقنية المالية تضم منظومة تقنيات مالية صاعدة ومدعومة من قبل "فنتك السعودية"، إضافة إلى الأطراف ذات العلاقة، وتعنى بتطوير شركات التقنيات المالية المحلية لترقى إلى العالمية.

وتعد "فنتك السعودية" مبادرة وطنية طموحة ونقلة نوعية تسعى إلى الارتقاء بقطاع التقنية المالية وتطوير ثقافة الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال إيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة تستند على أصحاب المصلحة، المحليين والدوليين، وتمكين المستثمرين داخل المملكة وخارجها من الاستثمار في الشركات المتخصصة في هذا المجال، والإسهام في توليد فرص العمل، إضافة إلى مساندة شركات التقنية المالية في كافة مراحل تطورها، سعيا لتعزيز منظومة التقنية المالية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية.