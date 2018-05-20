«اختر أمريكا» .. قمة تفتح آفاقا استثمارية جديدة أمام السعوديين

دعا كريستوفر هينزل هو القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين إلى المشاركة في قمة "اختر أمريكا" للاستثمار، التي ستعقد في العاصمة واشنطن خلال الفترة 20-22 حزيران (يونيو) المقبل، مبينا أن الولايات المتحدة تعد الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم.

وقال إن هذه القمة لا تفتح آفاق الفرص للمستثمرين سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات فحسب، بل تعمل أيضا على تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية المستدامة بين البلدين، حيث تساعد هذه العلاقات على تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي المفيد للجانبين عبر مجالات عدة منها التعليم والرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا والترفيه والزراعة وعديد من القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أن لدى المستثمرين اليوم خيارات تمكنهم من الحصول على عوائد مجزية ومستدامة مع وجود مخاطر يمكن التحكم والتنبؤ بها، إذ توفر الولايات المتحدة كلا الخيارين، موضحا أن المستثمرون الأجانب يواصلون الإطلاع بشكل مستمر على الفرص الاستثمارية المتنوعة في الولايات المتحدة بفضل ما تتميز به من قوانين وهيئات استثمار غاية في التطور فضلا عن تمكين المستثمرين من الوصول إلى أسواق داخلية وخارجية ضخمة، إضافة إلى زيادة الجاذبية العالمية نحو المنتجات الأمريكية والابتكارات العلمية والتقنية وفرص الاستثمار المتنوعة والحوافز المرتقبة نتيجة تنوع القطاعات والمجالات الاقتصادية.

ودأبت وزارة التجارة الأمريكية منذ عام 2013 على تنظيم قمة "اختر أمريكا" للاستثمار لتكون بمنزلة ملتقى للمستثمرين المحليين والعالميين لاستكشاف فرص استثمار واعدة ومتنوعة والاستفادة من الحوافز الجذابة وخدمات الدعم والمساندة من جميع أنحاء الولايات المتحدة والمتوافرة تحت سقف واحد، حيث تعقد قمة هذا العام تحت عنوان "استثمروا هنا لتنموا هنا وتنجحوا هنا"، والتي ستركز على المزايا الاستراتيجية والعملية للاستثمار في مجالات الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتنوعة والفريدة التي تتميز بها الولايات المتحدة، كما ستقدم القمة "أكاديمية الاستثمار" التي يطلع من خلالها المستثمرون الجدد على الرؤى الخاصة ببيئة الاستثمار بما فيها الأدوات والموارد اللازمة لبناء وتنفيذ استراتيجية استثمار فعالة.

ومن المتوقع إلقاء كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير التجارة ويلبر روس خطابا خلال هذه القمة، كما سيقوم الرؤساء التنفيذيون رفيعو المستوى وقادة الصناعة ورجال الأعمال وكذلك رواد الأعمال وقادة الفكر بتقديم رؤاهم وتطلعاتهم حول الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوقعة مستقبلا، كما سيطلع المشاركون على وجهات نظر مباشرة حول اتجاهات الاستثمار يقدمها خبراء صناعة ومحللين على أعلى مستوى، إضافة إلى ذلك ستقوم القمة بتسهيل عقد اجتماعات منسقة بعناية بين المستثمرين المحتملين وممثلي مكاتب التنمية الاقتصادية التابعة للولايات الأمريكية المختلفة وذلك بغرض استكشاف الفرص التجارية التي تعود بالمنفعة المتبادلة.

وقال هينزل إنه في قمة العام الماضي شارك نحو2800 مشارك ومشاركة، بينهم ممثلون عن 60 سوقا تجارية دولية، إضافة إلى ممثلين عن 51 ولاية أمريكية، حيث اجتمع الحضور مع نخبة من التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين والفيدراليين، وتم ترتيب اجتماعات عمل ثنائية تزيد على أربعة آلاف اجتماع، وخرج الجميع بمرئيات غاية في الإيجابية وفرص واعدة للجميع.

وأكد أن منتدى العام الماضي شارك فيه 19 من كبار رجال الأعمال وممثلين عن أبرز الشركات السعودية.

وقال إنه بناء على هذا النجاح الذي حققته قمة 2017 تقوم السفارة الأمريكية حاليا بتنظيم وفد من المستثمرين السعوديين المحتملين للمشاركة في قمة "اختر أمريكا" للاستثمار لعام 2018.