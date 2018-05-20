الملك سلمان يعزي الرئيس الكوبي في ضحايا تحطم الطائرة الكوبية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ميغل دياز كانيل، رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا، في ضحايا تحطم طائرة الركاب الكوبية في هافانا.

وقال الملك المفدى: بلغنا نبأ تحطم طائرة الركاب الكوبية بعد إقلاعها من مطار العاصمة هافانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونحن إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية كوبا الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كوبا الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه. ولفخامتكم تحياتنا وتقديرنا.