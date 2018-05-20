62 % من مشروعات الإسكان للوحدات الجاهزة تم الانتهاء منها

أظهرت بيانات رسمية أن نسبة مشروعات وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة التي تم الانتهاء منها بلغت نحو 62 في المائة لنحو 28 مشروعا، من إجمالي 45 مشروعا في جميع مناطق المملكة، في حين وصل عدد المشروعات التي يتم العمل عليها حاليا 17 مشروعا تحت الإنشاء.

ووفقا لبيانات وزارة الإسكان - اطلعت "الاقتصادية" عليها-، فإن الوزارة بدأت بتسليم نحو 17 مشروع من إجمالي 28 مشروعا جاهزا، في حين ينتظر أن تبدأ الوزارة في تسليم المشروعات المتبقية والبالغ عددها 11 مشروعا مكتملا.

وبحسب البيانات، فإنه تم خلال الفترة الماضية طرح وتسويق نحو 60 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء "البيع على الخارطة"، بلغت نسبة الحجوزات في تلك الوحدات نحو 40 في المائة، بعدد 24 ألف وحدة سكنية تقريبا، فيما لم يتم حجز نحو 36 ألف وحدة سكنية، البالغة نسبتها 60 في المائة.

وتعمل وزارة الإسكان على تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وذلك من خلال استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام، من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.

وتهدف وزارة الإسكان إلى رفع نسبة التملك بما لا يقل عن نسبة 70 في المائة بحلول عام 2030، وذلك عبر سن عدد من الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فعالة مع المواطن لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجات المواطن السكنية.

يشار إلى أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، أعلنت عن الدفعة الخامسة من برنامج "سكني" لعام 2018، وبإجمالي يصل إلى 21612 قرضا مدعوما ووحدة سكنية وأرضا مجانية، تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري، البالغة 300 ألف منتج، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه خلال الأشهر الخمسة الأولى 105174 خيارا سكنيا وتمويليا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 8115 وحدة سكنية تحت الإنشاء "البيع على الخارطة"، بالشراكة مع المطورين العقاريين، موزعة على منطقة مكة المكرمة 7279، والمنطقة الشرقية 836، فيما تتوزع الأراضي المجانية البالغة 5197 أرضا على ست مناطق تشمل 773 أرضا في الرياض، و749 أرضا في منطقة القصيم، و2208 في المنطقة الشرقية، و610 في عسير، 749 في الحدود الشمالية، و108 أراض في الجوف.

كما تشمل الدفعة 8300 قرض عقاري من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية موزعة على جميع مناطق المملكة، وتشمل 2189 في منطقة الرياض، ومكة المكرمة 1346، والمدينة المنورة 706، والقصيم 724، والمنطقة الشرقية 1015، وعسير 609، وتبوك 299، وحائل 308، والحدود الشمالية 234، وجازان 169، ونجران 311، والباحة 162، والجوف 228.