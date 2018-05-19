28 لاعبًا يخوضون تدريبات المنتخب السعودي لبرنامج التحضير لكأس العالم 2018

انضم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى بعثة المنتخب التي ستغادر مساء يوم غدٍ الأحد محافظة جدة متوجهة إلى سويسرا، لبدء المرحلة الخامسة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا ومدتها 19 يومًا.

وسيخوض المنتخب تدريباته في المعسكر الذي تحتضنه منطقة باد راغاز السويسرية حتى السادس من يونيو المقبل، يجري خلالها مباراتين وديتين يلتقي في الأولى مع منتخب إيطاليا يوم 28 مايو الجاري، والثانية مع منتخب البيرو في الثالث من يونيو المقبل، قبل أن ينتقل بعدها إلى مدينة ليفركوزن الألمانية استعدادا لمواجهة منتخب ألمانيا في الثامن من شهر يونيو المقبل.

واستعدى المدير الفني للمنتخب خوان بيتزي لمعسكر المنتخب 28 لاعبًا هم : عساف القرني، وياسر المسيليم، ومحمد العويس، وعبدالله المعيوف، ومنصور الحربي، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وسعيد المولد، ومعتز هوساوي، وأسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومحمد جحفلي، وعلي البليهي، وعبدالله الخيبري، وعبدالملك الخيبري، وعبدالله عطيف، وتيسير الجاسم، وحسين المقهوي، وسلمان الفرج، ونواف العابد، ومحمد كنو، وهتان باهبري، ومحمد الكويكبي، وسالم الدوسري، ويحيى الشهري، وفهد المولد، ومحمد السهلاوي، ومهند عسيري.