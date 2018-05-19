"انجي" الفرنسية للطاقة ستوقف نشاطها في إيران

اعلنت شركة الطاقة الفرنسية "انجي" (غاز دو فرانس سويز سابقا) انها ستوقف أنشطتها الهندسية في ايران بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجنبا للعقوبات الاميركية على الشركات العاملة في هذا البلد.

وقالت المديرة العامة للشركة إيزابيل كوشير، خلال الجمعية العمومية، ان "انجي" ليس لديها بنى تحتية في إيران ولا "نشاطا يتطلب الاستثمار".

واضافت ردا على سؤال من احد المساهمين "لدينا فرق هندسية تعمل لصالح زبائن في هذا البلد، امامنا 180 يومًا لانهاء هذه العقود في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وبالطبع سيتم انجازها".

في الثامن من ايار/مايو، اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاقية الموقعة عام 2015 بين القوى الكبرى وإيران.

و قررت واشنطن إعادة العمل بعقوباتها على طهران وكافة الشركات الاجنبية التي تعمل في الجمهورية الاسلامية.

في هذا السياق، امهل الاميركيون الشركات الاجنبية فترة تتراوح بين 90 و 180 يوماً للانسحاب من إيران.

والدفعة الاولى من العقوبات المقررة في السادس من اب/غسطس تشمل السيارات والطيران المدني وفي الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الطاقة والقطاع المالي.

قد يؤدي فرض العقوبات الاميركية على طهران الى فرض غرامات باهظة على الشركات الاجنبية العاملة في الولايات المتحدة ولديها استثمارات في إيران في الوقت نفسه.

