حريق في نفق بسويسرا يسبب أطول اصطفاف مروري للمركبات في البلاد منذ 19 عاما

تسبب حريق في حافلة سياحية ألمانية في نفق بجبال الألب في سويسرا في حدوث أطول اصطفاف مروري للمركبات في البلاد منذ 19 عاما.

وذكر نادي (تي سي إس) للنقل اليوم السبت إن نفق سان برناردينو ظل حتى اليوم مغلقا وذلك منذ وقوع الحادث أمس الجمعة.

وتجنب المسافرون المرور من هذا النفق حيث بلغ طول طابور الازدحام المروري 28 كيلومترا، وهو طول قياسي لم يحدث منذ عام 1999.

ووصل طابور السيارات بعد ظهر اليوم إلى أكثر من 20 كيلومترا، وقال المتحدث إن النفق سيظل مغلق لمدة أسبوع بسبب أعمال الإصلاحات.

كانت النيران اشتعلت في الحافلة القادمة من ولاية بافاريا الألمانية، وقد أمكن نقل كل الركاب الـ20 وقائد الحافلة ومرافق الرحلة إلى مكان آمن، وعانى شخصان من حالة تسمم طفيفة نتيجة استنشاق الدخان.

ويربط النفق بين شرق سويسرا والجانب الجنوبي في جبال الألب.