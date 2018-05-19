بريطانيا تحتفل بزفاف الأمير هاري وميغان ماركل

أعلن اليوم زواج الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل وذلك خلال مراسم أضفت بريق هوليوود على عائلة مالكة يمتد تاريخها منذ ألف عام. واصطف عشرات الآلاف في المسار الذي قطعته ميجان وصولا إلى القلعة ولوحوا بالأعلام البريطانية . وأغلق موظفو المراقبة الجوية في مطار هيثرو القريب، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، المجال الجوي فوق قلعة ويندسور لمدة 15 دقيقة قبل بدء مراسم الزفاف. وقبل ساعات من بدء المراسم منحت الملكة إليزابيث حفيدها هاري لقب دوق ساسكس مما يعني أن ميجان أصبحت بزواجها منه دوقة ساسكس.
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