بعد نجاحه في تجارب أجريت على الفئران.. مزيج غريب لعلاج السرطان

قال علماء إنهم بصدد تجريب علاج جديد وغريب على بعض مرضى السرطان، بعد أن أثبت نجاحه في تجارب أجريت على الفئران.

وذكر العلماء في جامعة أوتوا الكندية، حسبما أوردت صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية، اليوم السبت، أن العلاج الجديد مزيج من حبوب الفياجرا واللقاح المضاد للإنفلونزا.

وأشاروا إلى أن العلاج نجح في تقليص انتشار أورام مرض سرطان الرئة لدى الفئران بنسبة 93 بالمئة.

وبحسب "سكاي نيوز" نجحت هذه الدراسة إلى حد أن 24 مريضا بسرطان المعدة سيختبرون الوصفة الجديدة للعلاج، ومن المرجح أن يمهد نجاح هذه التجربة الطريق لإقرار العلاج.

وتقوم فكرة هذا العلاج المزدوج على تنشيط النظام المناعي، حتى يكون قادر على مهاجمة الأورام الخبيثة التي تبقى في الجسم، بعد إجراء العملية الجراحية التي تستأصل الأورام السرطانية.

ويقول العلماء إن مناعة الجسم ضعيفة نوعا ما بعد العملية الجراحية، فيما يعمل العلاج الجديد على تنشيط الخلايا القاتلة الطبيعية، وهي إحدى مكونات الجهاز المناعي للإنسان.

وعادة ما تؤدي الخلايا القاتلة الطبيعية دورا رئيسيا في محاربة الخلايا السرطانية، لكن الجراحة تؤدي إلى الإخلال بوظيفة هذه المضادات الطبيعية.