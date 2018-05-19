أنت هنا

  • الرئيسية
  • محليات
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين الروهينجا في بنغلاديش

محليات

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين الروهينجا في بنغلاديش

كوكس بازار : واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثاني من رمضان توزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين الروهينجا في مخيمي بالوكالي وكمدوم في منطقة كوكس بازار في جمهورية بنغلاديش .
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين في عدد من الدول ومنهم الأقلية الروهنجية النازحة داخل ميانيمار واللاجئين منهم في بنغلاديش.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من محليات