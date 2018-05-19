يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثاني من رمضان توزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين الروهينجا في مخيمي بالوكالي وكمدوم في منطقة كوكس بازار في جمهورية بنغلاديش .
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين في عدد من الدول ومنهم الأقلية الروهنجية النازحة داخل ميانيمار واللاجئين منهم في بنغلاديش.
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين الروهينجا في بنغلاديش
يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثاني من رمضان توزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين الروهينجا في مخيمي بالوكالي وكمدوم في منطقة كوكس بازار في جمهورية بنغلاديش .
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