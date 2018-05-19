استبعاد حظر سيارات الديزل القديمة في مدن ألمانية

استبعد قطاع صناعة السيارات في ألمانيا أن يتم فرض حظر واسع النطاق، على سير سيارات الديزل القديمة في مدن ألمانية.

وأشار بيرنهارد ماتيس، رئيس رابطة شركات تصنيع السيارات اليوم السبت إلى الحيثيات التي ذكرتها المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في هذا الشأن، وإلى التدابير التي بدأت بالفعل في مدن ألمانية من أجل جعل الهواء أكثر نظافة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا أصدرت حكما يقضي بالسماح بفرض حظر على سير سيارات الديزل القديمة من جانب إدارات المدن بصورة أساسية، شريطة الحفاظ على مبدأ النسبة والتناسب.

وأضاف ماتيس:" نتوقع أن القيم السنوية لأكاسيد النيتروجين ستنخفض في المستقبل القريب، في حال اتخاذ التدابير التي تم الاتفاق عليها في قمة الديزل مع الحكومة الاتحادية".

وتابع ماتيس أن الأمر لن يتعلق بحظر عام، بل بمراجعة ما إذا كانت التدابير المحلية ذات الشأن ضرورية من أجل تنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بجودة الهواء.

وذكر أن المحكمة الإدارية أوضحت أن على السلطات أن تأخذ في الاعتبار التطور الحالي لتجاوزات قيم الحدود القصوى، واستبعد ماتيس بصورة عامة أن يتم فرض حظر على سير سيارات الديزل القديمة، وفقا لمعيار يورو5 ديزل، في بعض المناطق بحلول ايلول/سبتمبر .2019

وقال ماتيس:" أنا على قناعة بأننا سيكون لدينا تحسن كبير في قيم القياسات بحلول ذلك الوقت، وعلى المدن أن تأخذ هذا الأمر في اعتبارها، وفقا لما ذكرته المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها".

وأكد ماتيس على وجود العديد من المبادرات مع المدن التي تجاوزت فيها قيم أكاسيد النيتروجين، الحد السنوي، بشكل ملحوظ " فنحن نركز بشكل مقصود على المناطق الحرجة ولا نعمل وفقا لمبدأ لا يميز الأولويات"، وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك يأتي أيضا تحديث منتجات السيارات، مشيرا إلى أن العام الماضي وحده بلغ عدد السيارات التي تعمل وفقا لمعيار يورو6 ديزل، 1ر1 مليون سيارة.