الإمارات ستحقق 44 % من الطاقة المتجددة 2050

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي إن الإمارات تعتبر الطاقة المتجددة خياراً جذاباً للاستثمار والتطوير من أجل تلبية احتياجات الدولة المستقبلية من الطاقة..مؤكدا أن الدولة تسعى إلى معالجة تغير المناخ من خلال تحقيق 44 % من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 % بحسب البيان الإماراتية . وقال خلال مناقشة في منتدى Bratislava GLOBSEC2018 تحت عنوان «انتقال الطاقة إلى عصر ما بعد النفط: مشاركة المعرفة» ــ إن فكرة استضافة «إيرينا»، وكونها نموذجاً للاستدامة وتطوير الطاقة المتجددة، هي جزء من سياسة الطاقة الرائدة في دولة الإمارات. وأضاف إنه إذا نظرنا إلى أسعار الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، سنرى أن الإمارات العربية المتحدة قد كسرت هذه الأرقام هبوطاً أربع مرات متتالية، لتصل إلى أقل من 2.3 سنت لكل كيلوواط في الساعة. وفي معرض تعليقه على الفرص المتاحة لمشاريع تنمية الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، أشاد سهيل المزروعي باستراتيجية دولة الإمارات لتوفير 44 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وإعلان المملكة العربية السعودية إنتاج 200 جيجاوات من الطاقة المتجددة.