متصفح كروم يوقف علامة الأمان لبروتوكول "HTTPS"

من المفترض أن تركز الإصدارات الجديدة لمتصفح غوغل كروم "Chrome" على تغيير الإشارات المجاورة لبروتوكول "HTTPS"، بدءا من سبتمبر المقبل بحسب روسيا اليوم . ولن تعرض المواقع التي تستخدم بروتوكول "HTTPS" الآمن، بعد الآن علامة القفل باللون الأخضر للإشارة إلى أن الاتصال مع الموقع مشفر وآمن. وبدءا من إصدار "كروم 69" في سبتمبر المقبل، سيتوقف المتصفح عن وضع إشارات الأمان: كلمة آمن ورمز القفل الأخضر، على شريط عناوين المواقع المشفرة، وستظهر المواقع فقط مع قفل رمادي اللون. وبعد ذلك، في أكتوبر، مع الإصدار "كروم 70"، ستعرض فقط عبارة "Not Secure" الحمراء بجانب عناوين المواقع التي ما تزال تعمل عبر بروتوكول "HTTP"، بمجرد بدء كتابة البيانات. وكانت غوغل قد أجرت العديد من التغييرات على متصفحها الشهير، على مدار السنوات الماضية في محاولة لحث مواقع الويب على الانتقال إلى بوتوكول "HTTPS" الأكثر أمانا، لذا فإن معظم المواقع الحديثة تستخدم هذه التقنية ما يجعل عمليات التجسس على بيانات المستخدمين أمرا صعبا.