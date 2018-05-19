التكنولوجيا .. وقطاع النقل في المستقبل «1من 2»



تحدث التكنولوجيا تغييرات في وسائل النقل بسرعة ومدى يصعب استيعابهما. وستكون أنظمة النقل في المستقبل مترابطة، وقائمة على البيانات، ومشتركة، وتحت الطلب، وتعمل بالكهرباء، وآلية إلى حد بعيد. فالأفكار باتت تنتقل بسرعة من مرحلة صياغة التصورات والبحث والتصميم والاختبار إلى الاعتماد المبكر، وأخيرا القبول الجماعي. ووفقا للتوقعات، فإن وتيرة الابتكار سوف تتسارع.

ومن المتوقع أن تشكل السيارات ذاتية القيادة نحو 25 في المائة من السوق العالمية بحلول عام 2040، ويجري بالفعل اختبار التاكسي الطائر في دبي. وستصبح طائرات الشحن دون طيار أكثر اقتصادا من التوصيل بالدراجات النارية بحلول عام 2020. ومن المتوقع بحلول عام 2021 أن تكون هناك ثلاثة أنظمة لوسائل النقل فائقة السرعة. تعمل القطارات المغناطيسية المعلقة بالفعل في اليابان وكوريا الجنوبية والصين، ويجري إنشاؤها أو التخطيط لها في أوروبا وآسيا وأستراليا والولايات المتحدة. وقد تم بالفعل استخدام تقنية بلوكتشين Blockchain أو قواعد البيانات المتسلسلة لتبسيط إجراءات شحن الصادرات، وتقليل عدد مرات معالجة المستندات الرئيسة والتعامل معها، وزيادة مستوى الكفاءة والموثوقية.

ثمة عدة عوامل تسهم في هذه الموجة العاتية من التكنولوجيات الخلاقة والابتكارات، نوجزها كما يلي:

1. الاتصال الرقمي الفائق: حالات التقدم من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع، وحاليا تكنولوجيا الجيل الخامس، ومبادرات الإنترنت المجاني، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت حتى في المناطق النائية.

2. صعود الاقتصاد المشترك "تقاسم تكلفة الركوب"، والتشغيل بالكهرباء، والتحول إلى التشغيل الآلي.

3. تطور عملية جمع البيانات، والتحليلات المتقدمة، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.

4. زيادة الضغط لتقليل البصمة الكربونية لوسائل النقل للتصدي لظاهرة تغير المناخ.

5. الاتجاهات الاجتماعية الاقتصادية والجغرافية، بما في ذلك ارتفاع الأجور، وزيادة التوسع الحضري والازدحام، إضافة إلى ارتفاع أعداد المسنين.

6. تهيئة بيئة ملائمة للصناعة: توفر قدرة شركات التكنولوجيا على الحصول على رأس المال الكبير، والمعرفة، وتكنولوجيا الظروف الملائمة للابتكار.

لكن سرعة انتشار هذه التكنولوجيات ستتوقف على عدد من المتغيرات: كم ستستغرق هذه الابتكارات حتى تصبح مجدية تقنيا، بل أيضا آمنة وقابلة للتوسع للقبول الجماعي؟ وما السرعة التي سيقبل بها المستهلكون والجهات التنظيمية هذه التغيرات ويتكيفون معها؟ ولكن على أي حال، من الآمن أن نفترض أن التغيير سيحدث بشكل أسرع مما نتوقعه.

في أفضل السيناريوهات، لن يكون هناك سوى قليل من الحوافز لتشجيع الناس على امتلاك سيارة، إذ إن امتلاك سيارة سيتراجع في مقابل الانتقال بوصفه خدمة. وغالبا ما سيتشارك عدد من الركاب في تحمل تكلفة سيارات الأجرة غير المرخصة في الوقت نفسه، ما يؤدي إلى ظهور أنظمة نقل شبه عامة. ومن ثم، ستخف حدة الزحام: تشير تقديرات معهد ماساشوسيت للتكنولوجيا إلى أن السيارات ذاتية القيادة يمكن أن تقلل الطلب على السيارات الخاصة بنسبة 80 في المائة ويمكن كذلك خفض الطلب على الطاقة، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة إلى حد كبير على أساس معدل اعتماد السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية. وسيتم اختصار زمن الانتقال من وجهة محددة إلى أخرى بشكل جذري، مع ظهور أساليب جديدة عالية الكفاءة.

وفي قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، ستؤدي التكنولوجيا إلى الحد من الإجراءات الروتينية، وستقلل بشكل كبير التكلفة الإدارية لتخليص الشحنات من المنتج إلى المستورد النهائي - التي تمثل اليوم نحو 20 في المائة من إجمالي تكلفة نقل أي حاوية.