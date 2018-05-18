الاتحاد الأوروبي يضع قائمة بالمنتجات الأمريكية التي سيتم فرض رسوم عقابية عليها

أعد الاتحاد الأوروبي رسميا قائمة بالمنتجات الأمريكية التي يمكن فرض رسوم عقابية عليها ردا على الرسوم الأمريكية على منتجات الألومنيوم والصلب.

وقد تم نشر القائمة التي قدمتها المفوضية الأوروبية إلى منظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة.

وبحسب الاتحاد الأوروبي فإن هذه الرسوم ستحقق للاتحاد الأوروبي حصيلة قدرها 1.6 مليار دولار سنويا وهو ما يعادل تقريبا الواردات الأمريكية من منتجات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.

تضم القائمة منتجات زراعية أمريكية مثل الذرة والأرز وزبدة الفول السوداني. كما يمكن فرض رسوم إضافية على منتجات أخرى مثل التبغ وبعض أنواع السراويل الأمريكية.

كما تضم القائمة مجموعة من منتجات الصلب والدراجات البخارية والقوارب، وستخضع أغلب هذه المنتجات لرسوم تبلغ 25%.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت فرض رسوم إضافية على وارداتها مع منتجات الصلب والألومنيوم منذ 23 مارس الماضي، في حين قررت واشنطن إعفاء الاتحاد الأوروبي من هذه الرسوم مؤقتا حتى أول يونيو المقبل، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن هذا الإعفاء لن يكون دائما.

في الوقت نفسه فإن الاتحاد الأوروبي عرض تقديم تنازلات تجارية للولايات المتحدة إذا تم إعفاؤه من الرسوم بشكل دائم.

ومن المحتمل بدء فرض الرسوم الأوروبية مع نهاية الإعفاء الأمريكي على الصادرات الصلب والألومنيوم الأوروبية.