أبناء المملكة يحققون سبع جوائز كبرى وخمس جوائز خاصة بمسابقة "إنتل آيسف 2018"

حققت السعودية إنجازاً جديداً ورقمًا قياسيًا غير مسبوق يضاف إلى سجلات إنجازات الوطن فحصد الموهوبون السعوديون على سبع جوائز كبرى وخمس جوائز خاصة في مسابقة ( معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2018 INTEL ISEF )، الذي يقام في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تفاصيل هذا الإنجاز الوطني الجديد الذي يشارك فيه سنوياً أكثر من 1800 مشارك من أكثر من 75 دولة مشاركة من مختلف دول العالم، فقد حصد الطالب فيصل بن عادل الدوسري على المركز الثاني في مجال علم النبات عن مشروعه ( تصنيع هرمونات نباتيه للاستخدامات الزراعية ) كما حصل أيضاً على جائزتين خاصتين مقدمة من جمعية الصين للعلوم والتقنية، و Shanghai STEM Cloud Center .

فيما حصل الطالب هشام محمد المطيري على المركز الثالث عن مشروعه توقع خطورة المواد الكيمائية باستخدام الذكاء الاصطناعي كما حصل على جائزة خاصة مقدمة من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".

وحصدت الطالبة تاله فهد أبو النجا على المركز الثالث عن مشروعها تحسين التواصل لذوي الإعاقة البصرية من خلال نظام كتابة مبتكر في الوقت الذي حصلت فيه أيضاً على جائزة خاصة مقدمة من جمعية علم النفس الأمريكية.

فيما حصلت الطالبة نورة فهد العمري على جائزة المركز الرابع عن مشروعها العلمي تعزيز كفاءة الألواح الشمسية باستخدام الأنابيب الحرارية والمولدات الكهروحرارية كما حصلت أيضاً على جائزة خاصة مقدمة من جامعة Carnegie Mellon University .

وحصل الطالب يوسف بدر الحمادي عن مشروعه في مجال الهندسة الميكانيكية ( معالجة ظاهرة الاشعال المبكر في محركات البنزين ) على جائزة المركز الرابع.

وحصلت الطالبة رازان أحمد المساعد عن مشروعها ( تقليل التأثير البيئي للصبغات العضوية بإستخدام محفز ضوئي ) في مجال الهندسة البيئية على المركز الرابع، بينما حصل الطالب حسن أحمد الخنيزي على المركز الرابع لمشروع بحثه العلمي ( تطوير نوع جديد من الوقود لمحركات GCI في مجال الهندسة الميكانيكية.

وكانت المملكة قد شاركت في مسابقة إنتل أيسف 2018 INTEL ISEF ، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، بـ ( 17 ) مشروعاً علمياً قدمها ( 17 ) طالباً وطالبة ( 8 طلاب، 9 طالبات ) في مجالات متعددة في العلوم والهندسة.

وتعد هذه المشاركة الثانية عشرة للسعودية، حيث حقق الموهوبون والموهوبات السعوديون خلال مشاركتهم في السنوات الماضية 54 جائزة ( 36 جائزة كبرى، و 18 جائزة خاصة ).

