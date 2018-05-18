رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن إيران تبتز المجتمع ‏الدولي عبر إطالة أمد الحرب في اليمن

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن ‏إيران مستمرة في دعمها لمليشيا الحوثي بالمال ‏والسلاح وإطالة أمد الحرب في ‏اليمن لابتزاز المجتمع ‏الدولي والقضاء على أي فرص ‏للسلام.‏

وأكد بن دغر، خلال لقائه في الرياض اليوم القائم ‏بأعمال ‏السفير الصيني لدى اليمن جين هوي، أن ‏مليشيا ‏الحوثي هي من أشعلت الحرب، ‏وبيدها إنهائها ‏عبر الانصياع للإرادة الوطنية والدولية ‏في تسليم ‏السلاح والانسحاب من المدن التي لازالت ‏تسيطر ‏عليها، مشيراً إلى أن إنهاء ‏الانقلاب ‏وتطبيق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها ‏للحل ‏السياسي هو أقصر الطرق لتحقيق السلام في ‏اليمن ‏والاستقرار للمنطقة والعالم.‏

وجدد رئيس الوزراء اليمني، التأكيد على أن الحكومة ‏الشرعية ‏كانت ولازالت وستظل حريصة على تحقيق ‏السلام ‏الشامل والعادل، انطلاقاً من مسؤوليتها ‏الوطنية ‏والتاريخية تجاه شعبها ووطنها.‏

وأعرب وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، عن ثقته في الدور الصيني ‏الفاعل على ‏المستوى الثنائي أو عبر الأطر الدولية ‏ممثلة بالأمم ‏المتحدة ومجلس الأمن، لممارسة مزيد من ‏الضغوط ‏ضد إيران للكف عن مشروعها التدميري في ‏اليمن، ‏ووقف تدخلها السافر في الشؤون الداخلية.‏

من جهته، أكد القائم بأعمال السفير الصيني حرص ‏بلاده ‏علي تحقيق السلام في اليمن واستعادة الدولة ‏الشرعية ‏وإنهاء الانقلاب عبر تنفيذ مرجعيات الحل ‏السياسي.‏

