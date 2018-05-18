أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن إيران مستمرة في دعمها لمليشيا الحوثي بالمال والسلاح وإطالة أمد الحرب في اليمن لابتزاز المجتمع الدولي والقضاء على أي فرص للسلام.
وأكد بن دغر، خلال لقائه في الرياض اليوم القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن جين هوي، أن مليشيا الحوثي هي من أشعلت الحرب، وبيدها إنهائها عبر الانصياع للإرادة الوطنية والدولية في تسليم السلاح والانسحاب من المدن التي لازالت تسيطر عليها، مشيراً إلى أن إنهاء الانقلاب وتطبيق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها للحل السياسي هو أقصر الطرق لتحقيق السلام في اليمن والاستقرار للمنطقة والعالم.
وجدد رئيس الوزراء اليمني، التأكيد على أن الحكومة الشرعية كانت ولازالت وستظل حريصة على تحقيق السلام الشامل والعادل، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه شعبها ووطنها.
وأعرب وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن ثقته في الدور الصيني الفاعل على المستوى الثنائي أو عبر الأطر الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، لممارسة مزيد من الضغوط ضد إيران للكف عن مشروعها التدميري في اليمن، ووقف تدخلها السافر في الشؤون الداخلية.
من جهته، أكد القائم بأعمال السفير الصيني حرص بلاده علي تحقيق السلام في اليمن واستعادة الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب عبر تنفيذ مرجعيات الحل السياسي.
رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن إيران تبتز المجتمع الدولي عبر إطالة أمد الحرب في اليمن
أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن إيران مستمرة في دعمها لمليشيا الحوثي بالمال والسلاح وإطالة أمد الحرب في اليمن لابتزاز المجتمع الدولي والقضاء على أي فرص للسلام.
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