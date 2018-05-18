"الصحة العالمية": تفشي الإيبولا في الكونغو لا يستدعي إطلاق تحذير دولي

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن تفشي مرض إيبولا في الكونجو يفرض خطرا أعظم للدولة الواقعة في وسط أفريقيا وللمنطقة عما كان يعتقد من قبل، لكنها قررت أن ذلك لا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف إن خطر تفشي الفيروس بشكل أكبر يرتفع إذ أن تفشيه لم يعد مقتصرا على المناطق النائية، بل تم رصده مؤخرا في احدى الحالات في مبانداكا وهي مدينة كبيرة يمر بها خطوط نقل ومواصلات وطنية ودولية.

وأضافت في بيان أن "منظمة الصحة العالمية نتيجة لذلك عدلت تقييم خطر الصحة العام إلى مرتفع للغاية على المستوى الوطني ومرتفع على المستوى الإقليمي".

وقررت المنظمة عدم تصنيف تفشي المرض الذي أودى بحياة 14 شخصا على الأقل في الكونغو حتى الآن بأنه "حالة طوارئ صحية عامة مثيرة لقلق دولي".

وفي أعقاب مؤتمر طارئ حول تفشي المرض في الدولة الواقعة في إفريقيا الوسطى، قال روبرت ستيفن رئيس لجنة خبراء من مستشاري منظمة الصحة العالمية ، إن هناك "سببا قويا للاعتقاد بأنه يمكن السيطرة على هذا الوضع".

وأشاد ستيفن برد الفعل السريع من جانب حكومة الكونغو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة، لكنه حذر أيضا من أن انتشار المرض مؤخرا في مدينة كبيرة زاد من خطر انتقال الفيروس داخل البلاد وإلى الكونغو برازافيل المجاورة.

وفي الكونغو، أعلنت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالإيبولا في البلاد ارتفعت من 3 إلى 14 حالة.