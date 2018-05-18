"بي.إم.دبليو" تعتزم استدعاء 88 ألف سيارة إضافية في بريطانيا

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "بي.إم.دبليو" اليوم الجمعة اعتزامها استدعاء 88 ألف سيارة إضافية في بريطانيا لإصلاح مشكلات خاصة بوصلات البطارية.

كانت الشركة قد استدعت في وقت سابق حوالي 312 ألف سيارة بسبب وجود احتمال حدوث حريق في الكبل الذي يصل بين البطارية والمروحة. كما أشار تحقيق إعلامي إلى احتمال حدوث انقطاع تام للكهرباء في السيارات أثناء السير.

وذكرت الشركة الألمانية أنها قررت توسيع نطاق عملية استدعاء السيارات لإصلاح مشكلة وصلات البطارية في سيارات الفئة الثالثة من "بي.إم.دبليو".

وتشمل عملية الاستدعاء سيارات الفئة الثالثة المنتجة خلال الفترة من ديسمبر 2004 إلى يوليو 2011.

وذكرت الشركة الألمانية في بيان "ننتهز فرصة وجود عملية استدعاء حاليا للقيام بعملية فحص واستبدال وقائي للوصلات، ونحن نفعل ذلك بأقصى درجات الحرص بالنسبة لعوامل السلامة، مع تقليل الاضطراب والقلق للعملاء الذين ستشملهم العملية".