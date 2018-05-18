وزارة الاقتصاد الروسية: أمريكا رفضت مناقشة رسوم الصلب والألومنيوم مع روسيا

قالت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة رفضت مناقشة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم مع روسيا داخل إطار العمل لمنظمة التجارة العالمية.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن الوزارة قولها أيضا إنها تعتزم إخطار منظمة التجارة بأنها قد تتخذ إجراءات مضادة.

