وزير المال: لبنان يستكمل مبادلة دين بقيمة 5.5 مليار دولار مع البنك المركزي

قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل إن الحكومة استكملت مبادلة دين بقيمة 5.5 مليار دولار مع البنك المركزي اليوم الجمعة، لتصدر سندات دولارية مقابل سندات خزينة بالليرة اللبنانية من البنك المركزي.

وأضاف خليل أن المبادلة تعنى أن الوزارة "أمنت كل حاجاتها لإعادة تمويل الاستحقاقات بالعملة الأجنبية ولخدمة الدين العام بالعملة الأجنبية حتى آخر عام 2018". وقالت الوزارة في بيان إن العملة عززت الاحتياطي الدولاري للبنك المركزي.

ولبنان ثالث أكثر الدول المدينة في العالم بعد اليابان واليونان، مع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى أكثر من 150 في المئة. وقال صندوق النقد الدولي إن لبنان ليس بمقدوره الاستمرار في مسار ديون وإنه يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات فورية لدعم النمو وخفض العجز في ميزانيتها.

كان خليل أعلن عن خطط مبادلة الدين لأول مرة في نهاية مارس آذار. وأجرى لبنان الانتخابات البرلمانية في السادس من مايو أيار.

وفي مقابل السندات الدولارية، سيكتتب مصرف لبنان المركزي في سندات خزينة بقيمة 8250 مليار ليرة لبنانية (5.5 مليار دولار) تصدرها وزارة المال لآجال 3-10 سنوات بسعر فائدة 1 في المئة.

وقال بيان الوزارة إن هذا "يوفر خدمة دين على الخزينة بإجمالي مبلغ صافي حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي على مدى فترة الاستحقاق".

وقالت الوزارة إنها تتطلع إلى وقت مناسب لإصدار آخر إلى الأسواق العالمية في أواخر هذا العام أو أوائل 2019 . (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)

