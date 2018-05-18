الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي عند 4.5 مقابل الدولار

سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا جديدا أمام الدولار اليوم الجمعة، مع تضررها من صعود العملة الأمريكية واستمرار القلق بشأن مسعى الرئيس رجب طيب إردوغان للتأثير على السياسة النقدية.

وهبطت الليرة إلى 4.5038 مقابل الدولار، موسعة خسائرها هذا العام إلى حوالي 15 في المئة.

والليرة التركية من بين الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة في الفترة المنقضية من 2018 .

