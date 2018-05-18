سيجارة إلكترونية تتسب في اضطراب بمطار فرانكفورت

أثار صوت فرقعة ودخان في وحدة التفتيش الأمني بمطار فرانكفورت في اضطراب داخل المطار الواقع غربي ألمانيا. وقالت الشرطة إن سيجارة إلكترونية معطوبة أحدثت على ما يبدو هذا الصوت وأنتجت هذا الدخان. وبحسب البيانات، فإن السيجارة كانت في حقيبة ظهر كان يحملها رجل يبلغ من العمر 53 عاما. وفور حدوث ذلك، طوقت الشرطة المنطقة، وتم تعليق الصعود على متن الطائرات في هذه المنطقة لمدة ساعة لأسباب أمنية. وبحسب بيانات متحدث باسم المطار، تضرر من هذا التعليق سبع رحلات ونحو ألف راكب. ولم يسفر الحادث عن إصابات. ويرجح المحققون بحسب المعلومات الأولية حدوث ماس كهربي في السيجارة الإلكترونية.