رئيس بي.بي: النفط الصخري وأوبك سيهدئان أسواق الخام

قال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي إنه يتوقع أن تعمل تدفقات النفط الصخري الأمريكي وإعادة ضخ أوبك لإمدادات على تهدئة سوق النفط بعد أن ارتفع الخام فوق 80 دولارا للبرميل هذا الأسبوع. وساعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخروج من الاتفاق النووي العالمي مع إيران وإعادة فرض عقوبات على الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك انخفاض إنتاج فنزويلا، في دفع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2014. لكن دادلي قال لرويترز إن بي.بي تتوقع انخفاض النفط إلى ما بين 50 و65 دولارا للبرميل بسبب ارتفاع إنتاج النفط الصخري وقدرة أوبك على تعزيز الإنتاج. وقال في مقابلة "من الواضح أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران أثار كثيرا من الضبابية في السوق".