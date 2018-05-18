مسؤولون: الصين تعرض على ترمب حزمة لخفض العجز التجاري الأمريكي

قال مسؤولون أمريكيون مطلعون إن الصين تعرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تتكون من امتيازات تجارية وزيادة مشتريات السلع الأمريكية بهدف خفض العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار سنويا. يأتي نبأ العرض خلال اليوم الأول من محادثات تجارية تستمر يومين في واشنطن وتركز على تسوية التهديدات بفرض رسوم بين أكبر اقتصادين في العالم. ولم يتضح حتى الآن كيف تحددت القيمة الإجمالية. وقال أحد المصادر إن بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات ستكون مستفيدا رئيسيا من العرض الصيني إذا قبله ترامب. وبوينج أكبر مصدر أمريكي وتبيع بالفعل نحو ربع طائراتها التجارية إلى زبائن صينيين. وقال مصدر آخر مطلع على المحادثات إن الحزمة قد تشمل إزالة بعض الرسوم الصينية السارية بالفعل على منتجات زراعية أمريكية تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دولار . ووصف بيان للبيت الأبيض الاجتماعات بأنها "مباحثات تجارية مستمرة" وقال إن ترامب اجتمع مع الوفد الصيني الذي يقوده ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني والفريق الأمريكي بقيادة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين. وقال البيت الأبيض "مسؤولو الولايات المتحدة نقلوا الهدف الواضح للرئيس والمتمثل في علاقة تجارية عادلة مع الصين". ويضاهي الحد الأقصى للعرض الصيني إلى حد كبير طلبا قدمه مسؤولون بإدارة ترامب إلى المسؤولين الصينيين في بكين قبل أسبوعين. لكن الحصول على خفض بقيمة 200 مليار دولار في عجز التجارة الأمريكية مع الصين على أساس مستدام سيتطلب تغييرا كبيرا في تركيبة التجارة بين البلدين، في الوقت الذي بلغ فيه العجز التجاري السلعي الأمريكي 375 مليار دولار العام الماضي.