سامسونغ تعالج مشكلة تواجه مستخدمي "Galaxy S7"

أكدت مصادر في سامسونغ أن الشركة ستعالج المشاكل التي يعاني منها مستخدمو هواتف "Galaxy S7" الذين يعتمدون على نظام "Android 8.0 Oreo" الجديد بحسب روسيا اليوم. ووفقا لموقع "Sammobile" المتخصص بشؤون الهواتف والأجهزة الذكية فإن بعض مستخدمي هواتف "Galaxy S7" بدأوا يعانون من مشاكل في عمل أجهزتهم، عقب تحميلهم لنسخة "Android 8.0 Oreo" الجديدة، وباتت هواتفهم تقوم من تلقاء نفسها بعملية إعادة تشغيل للنظام، وفي بعض الأحيان لا تستجيب لأوامر مستخدميها بالشكل المطلوب. من جانبها، أبدت سامسونغ تفاعلا سريعا مع شكاوى المستخدمين وأكدت أن الخبراء سيعملون على تحديد سبب تلك المشاكل البرمجية والتقليل من تبعاتها بأكبر حد ممكن، ونصحت مستخدمي هواتف "S7" الذين يعانون من تلك المشاكل بالتوجه إلى أقرب مركز صيانة تابع للشركة.