بعد 3 أشهر.. بدء العمل في قطار الحرمين

يبدا خط قطار الحرمين السريع بين مكة والمدينة العمل في سبتمبر المقبل، بحسب ما اعلن الخميس كونسورسيوم اسباني يتولى تنفيذ المشروع الذي تخطى موعد تسليمه.

وسيفتتح الخط في سبتمبر باربع رحلات قطارات اسبوعيا، على ان تتحول الرحلات الى يومية في ايلول/سبتمبر 2019.

وكانت السعودية منحت عام 2011 اتحادا يضم 12 شركة اسبانية وشركتين سعوديتين عقدا بقيمة 6,7 مليارات يورو (7,1 مليار دولار) لتنفيذ المشروع الذي يهدف الى تحسين المواصلات بين مكة والمدينة ابان موسم الحج.

وينص العقد على بناء سكك حديد بطول 444 كلم تربط مكة بالمدينة وتسيير 25 قطارا، كما وصيانتها على مدى 12 عاما.

وسيكون الخط، عند انجازه، قادرا على نقل 166 الف راكب يوميا.

ويعبر الخط الصحراء السعودية حيث تكثر العواصف الرملية واحتمال تشكل الكثبان الكبيرة ما يزيد من الصعوبات التي تواجهه.

وأدت زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لاسبانيا الشهر الماضي دورا "اساسيا" في تذليل الخلافات بشأن تأخر التسليم، بحسب ما افادت الخميس صحيفة "إل موندو" الاسبانية.

وتتمتع الشركات الكبرى في الكونسورسيوم الذي يضم شركة السكك الحديد الاسبانية "رينفي" وشركة بناء القطارات "تالغو" والشركة المشغلة "اديف" بخبرات كبيرة في تشغيل شبكة القطارات السريعة في اسبانيا، ثاني اكبر شبكة من نوعها في العالم بعد الصين.