خبراء : قراصنة الإنترنت قادرون على تهديد منظومات النقل العامة

حذر خبراء من شركة "Pen Test Partners" المتخصصة بأمن المعلومات والأجهزة الإلكترونية من قدرة قراصنة الإنترنت على تهديد منظومات النقل العامة. وقال الخبير كين مونرو التابع للشركة والمتخصص بتكنولوجيا القطارات "بعد أن استطاع الهاكرز اختراق شبكات الـ Wi-Fi العامة والخاصة بشبكات المصارف لا أستغرب أن يتمكنوا من الوصول إلى الشبكات الإلكترونية الموصولة بوسائط النقل العام".

وأشار مونرو بحسب "روسيا اليوم" إلى أن العديد من البلدان باتت توفر شبكات الإنترنت المجاني في المترو وقطارات النقل العام ووصول المخترقين لتلك الشبكات سيمكنهم من سرقة بيانات المستخدمين والمسافرين والوصول إلى حساباتهم الإلكترونية وبياناتهم الخاصة. والأخطر من ذلك وفقا للخبير هو أن "يتمكن الهاكرز من الوصول إلى الشبكات التي تتحكم بعمل القطارات وحركتها ما قد يؤدي إلى نتائج كارثية".