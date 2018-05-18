بعد صعود النفط إلى 80 دولارا.. السعودية تطمئن الأسواق

قالت السعودية إنها ستعمل على ضمان أن يتلقى العالم إمدادات كافية من النفط لدعم النمو الاقتصادي العالمي، وذلك في الوقت الذي عبًرت فيه الهند عن مخاوف بعد أن وصلت أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل.

وقالت وزارة الطاقة السعودية في بيان إن الوزير خالد الفالح أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير النفط الهندي دارميندرا برادان ليؤكد له أن دعم النمو الاقتصادي العالمي هو "واحد من الأهداف الأساسية للمملكة".

وقال البيان إن الفالح "شدد على التزامه بالمحافظة على استقرار الإمداد وعلى أن المملكة ستعمل -بالتعان مع الدول المنتجة الأخرى- على ضمان توفر إمدادات كافية لمعادلة أي نقص محتمل في المعروض وضمان بقاء الأسعار في مستويات معتدلة".

وجاء البيان بينما قفزت أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 بسبب تزايد المخاوف من تعطل صادرات إيران من الخام بسبب عقوبات أمريكية جديدة، وهبوط حاد في الانتاج في فنزويلا.

وقال برادان في بيان "أبديت قلقي من ارتفاع أسعار النفط الخام وتأثيره السلبي على المستهلكين وعلى الاقتصاد في الهند، وأكدت على الحاجة إلى أسعار مستقرة ومعتدلة للنفط الخام".

وقال البيانان إن الفالح أطلع برادان على مشاوراته مع الدول الرئيسية المنتجة للنفط داخل وخارج منظمة أوبك.

والهند هي ثالث أكبر مستهلكي النفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.