70 ألف قضية نزاعات عمالية في 2017 .. قفزت 12 %

قفز عدد قضايا النزاعات العمالية التي استقبلتها اللجان الابتدائية واللجنة العليا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 12.3 في المائة العام الماضي 2017 إلى نحو 69899 قضية مقارنة بالعام السابق له 2016.

وحسب إحصائية حكومية حديثة اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد شكلت قضايا العمالة الأجنبية في القطاع الخاص نحو 75 في المائة من إجمالي هذه القضايا.

وبلغ عدد قضايا النزاعات التي أنهتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بـ "الصلح" في مكاتبها على مستوى المملكة 12887 قضية، مشكلة نسبة 18.4 في المائة.

واستحوذت جدة على النصيب الأكبر من استقبالها القضايا العمالية بنسبة 21 في المائة، حيث استقبلت 14646 قضية، تليها منطقة الرياض بـ 11061 قضية، ومكة المكرمة ثالثاً باستقبالها 3462 قضية خلال الفترة نفسها.

واستقبلت اللجنة الابتدائية في الدمام 2577 قضية، تليها بريدة 2368 قضية، تليها أبها بـ 3166 قضية عمالية، تليها الأحساء بتلقيها 2647 قضية، تليها ينبع بـ 2447 قضية.

إلى ذلك، نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية، 128159 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار "تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها" في مرحلته الثالثة.

وقالت الوزارة في بيان أمس، "إن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 109332 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 18827 منشأة". وأشار أباالخيل، إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 15877 مخالفة للقرار، لافتة إلى أن مخالفات التوطين بلغت 5527 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 8100 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة.

وتابعت "بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 2250 مخالفة من إجمالي المخالفات، بينما بلغ عدد الإنذارات على المنشآت 11269 إنذارا".

وكانت المرحلة الثالثة من "توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية"، قد انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى "متعددة الأقسام"، والأقمشة النسائية.

كما تضمنت المرحلة الثالثة المحال الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة "المولات"، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.