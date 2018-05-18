«ستاندرد آند بورز» تجري مشاورات لرفع تصنيف السعودية إلى مرتبة السوق الناشئة

أعلنت "ستاندرد آند بورز داو جونز" لمؤشرات الأسواق، أنها تجري مشاورات مع المستثمرين بشأن ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية إلى مرتبة السوق الناشئة في مؤشر جديد على تنامي الاهتمام بالمملكة بين مديري الصناديق العالمية.

وبحسب "رويترز"، فإن مديري صناديق يعتقدون أن رفع "ستاندرد آند بورز داو جونز" لتصنيف المملكة قد يجذب مزيدا من الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية، لكنها ستقل كثيرا عن المبالغ المرتبطة برفع مماثل للتصنيف من قبل "إم.إس.سي.آي" وفوتسي راسل.

وقالت الشركة في بيان، إنه بعد إصلاحات مثل تخفيف متطلبات الترخيص للاستثمار الأجنبي في الأسهم وتغييرات في قواعد الحفظ، فإن شركة مؤشرات الأسواق شرعت في جمع آراء المستثمرين.

وتوجه الشركة أسئلة عما إذا كان يجب رفع تصنيف السعودية، وما إذا كان هذا يجب أن يجري دفعة واحدة أم على مراحل، وما إذا كان التغيير يجب أن يكون في وقت قريب ربما في أيلول (سبتمبر) من العام الجاري أو في 2019 أو في وقت لاحق.

وقررت "فوتسي راسل" في آذار (مارس) الماضي، البدء في رفع تصنيف السعودية في آذار (مارس) 2019، حيث يتوقع مديرو صناديق أن يجذب هذا في النهاية نحو خمسة مليارات دولار من الأموال "الخاملة" المرتبطة بالمؤشر.

وستتخذ "إم.إس.سي.آي" قرارا في هذا الصدد في حزيران (يونيو) المقبل، وقد يجذب رفع تصنيف "إم.إس.سي.آي" نحو عشرة مليارات دولار من الصناديق الخاملة.

وتقدر "ستاندرد آند بورز داو جونز" أن وزن المملكة سيكون 2.57 في المائة في نهاية المطاف على مؤشرها للسوق الناشئة.

وكانت مجموعة فوتسي راسل، المزود العالمي للمؤشرات، أعلنت انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق السعودية للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بدلا من كونها غير مصنفة لدى مؤشر فوتسي العالمي.

وجاء القرار نتيجة الجهود التي بذلتها كل من "تداول" وهيئة السوق المالية السعودية خلال العامين الماضيين بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية بما يتماشى مع المعايير العالمية التي يضعها مؤشر فوتسي ويؤهلها للانضمام للأسواق الناشئة في المؤشر.

ومن المتوقع أن يسهم انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل في زيادة السيولة في السوق نتيجة زيادة التدفقات المالية من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب الذين يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة وتقييم الأصول الضخمة التي يديرونها.

وأوضح محمد عبدالله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، في وقت سابق، أن هذا الإنجاز يعد ترجمة للجهود والإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول" خلال الفترة الماضية، التي ترمي إلى تطوير السوق المالية المحلية ونقلها لمصاف الأسواق المالية العالمية.

وأكد أن هيئة السوق المالية ستستمر في العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودوليا، ويزيد من اتساقها مع حجم الاقتصاد الوطني السعودي الذي يشهد ارتفاعا في تنافسيته في ظل "رؤية المملكة 2030".

وأضاف، أن الانضمام لمؤشر فوتسي راسل يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج الرئيسة لـ"الرؤية".